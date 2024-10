Midtjylland de Darío Osorio quedó fuera de la Copa de Dinamarca en octavos

En condición de visitante, el club Midtjylland del chileno Darío Osorio lamentó su eliminación de la Copa de Dinamarca en octavos de final a manos de Brondby con marcador de 1-0.

La única cifra del compromiso fue obra de Mileta Rajovic al minuto 18 de juego, con un certero cabezazo tras los regates y centro de Clement Bischoff por la izquierda.

Rajovic heads in from a Bischoff cross to score *the goal Brøndby always score against FC Midtjylland*pic.twitter.com/olih1ne1ZJ