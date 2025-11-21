Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.9°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Mirará a Chile? Diego Rubio se despidió de Austin FC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exColo Colo quedó con el pase en su poder.

¿Mirará a Chile? Diego Rubio se despidió de Austin FC
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de redes sociales, el delantero chileno Diego Rubio dio a conocer su salida de Austin FC, de la MLS norteamericana, con un mensaje de despedida.

"Gracias por darnos la bienvenida a mi familia y a mí con los brazos abiertos desde el primer minuto. Fue un sueño jugar en el Estadio Q2", inició el escrito del jugador de 32 años.

"Gracias por todos los recuerdos, nos encanta todo lo de esta ciudad. Gracias al club y a la gente que trabaja en él por dejarme jugar aquí. Nos vemos pronto, seguro. Siempre agradecido por todo", sumó el exColo Colo en instagram.

Así, el atacante quedó como jugador libre en la antesala del siempre movido mercado de pases. Especulaciones de algunos medios ponen a Rubio como posible carta de sondeo para el "Cacique", que mira delanteros para reforzarse.

En la temporada 2025 Rubio jugó 25 partidos por la MLS y cinco en la US Open Cup. Solo en la liga pudo aportar en las cifras, con dos goles y dos asistencias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada