¿Mirará a Chile? Diego Rubio se despidió de Austin FC

A través de redes sociales, el delantero chileno Diego Rubio dio a conocer su salida de Austin FC, de la MLS norteamericana, con un mensaje de despedida.

"Gracias por darnos la bienvenida a mi familia y a mí con los brazos abiertos desde el primer minuto. Fue un sueño jugar en el Estadio Q2", inició el escrito del jugador de 32 años.

"Gracias por todos los recuerdos, nos encanta todo lo de esta ciudad. Gracias al club y a la gente que trabaja en él por dejarme jugar aquí. Nos vemos pronto, seguro. Siempre agradecido por todo", sumó el exColo Colo en instagram.

Así, el atacante quedó como jugador libre en la antesala del siempre movido mercado de pases. Especulaciones de algunos medios ponen a Rubio como posible carta de sondeo para el "Cacique", que mira delanteros para reforzarse.

En la temporada 2025 Rubio jugó 25 partidos por la MLS y cinco en la US Open Cup. Solo en la liga pudo aportar en las cifras, con dos goles y dos asistencias.