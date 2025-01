Pablo Galdames: Sé la responsabilidad que tiene vestir la camiseta de Independiente

Pablo Galdames, flamante fichaje de Independiente de Avaellaneda, se sometió este sábado a los exámenes médicos de rigor y aprovechó de dialogar con la prensa argentina, apuntando a la responsabilidad que significa fichar en el "Rey de Copas".

"Considero que me encuentro en un buen momento, en la edad perfecta para llegar a un equipo como Independiente, muy maduro, físicamente bien. Contento con esta posibilidad", destacó el formado en Unión Española, quien se transformó en el tercer chileno del equipo, junto a Felipe Loyola y Luciano Cabral.

Sobre los motivos que lo llevaron a firmar por el Rojo, el futbolista de 28 años reveló que "hablé con 'Pipe' (Loyola) y con (Federico) Mancuello -ex compañero en Vélez Sarsfield-, me contaron cómo está el club, me hablaron de que todo estaba bien. Estoy con mucha ilusión".

También apuntó a una charla con el DT Julio Vaccari, quien ya lo dirigió en el Fortín. "Fue con el primero que hablé. Me contó las ganas que tenía de contar conmigo, eso fue clave para convencerme de venir. Fue rápido. Después del primer llamado le dije que sí, fue cuando recién había terminado el campeonato en Brasil", detalló.

Por último, Galdames le avisó a los hinchas que "voy a dejar todo, sé al club que llego. Tengo un gran amigo de Independiente y me dijo que llegaba al club más grande de América. Sé la responsabilidad que tiene vestir esta camiseta, vamos a hacer todo este año para que nos vaya bien".