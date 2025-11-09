Prensa argentina valoró actitud de Palacios y destrozó a Díaz tras el triunfo de Boca sobre River

La prensa argentina analizó los rendimientos de los chilenos Carlos Palacios y Paulo Díaz en el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate disputado en La Bombonera y que terminó con 2-0 a favor del xeneize, valorando la actitud de "La Joya" y destrozando el nivel que presentó el zaguero "millonario".

TyC Sports destacó la entrega que tuvo Palacios y lo calificó con nota seis, aunque valoró su entrega en el clásico.

"Dubitativo y un poco perdido en el arranque, aunque levantó en el segundo tiempo. Entregó todo: corrió, metió y por eso se ganó los aplausos de La Bombonera. Le faltó juego, pero está demostrando una actitud distinta y se valora", señaló el citado medio.

Por su parte el Diario Olé calificó de mejor manera a Palacios con un sólido 7,5: "Muy metido. Del medio a la derecha. Correcto en la marca, mejor en los pases. No se le cayeron los anillos cuando tuvo que ir al piso. Metió de lo lindo. Armani salió lejos en un costado, el chileno lo superó y tiró un centro que terminó en mano del arquero afuera del área. Se fue con una molestia en el ST".

La evaluación con Díaz fue todo lo contrario. TyC Sports le entregó una paupérrima nota uno.

"Hace rato que su ciclo está más que cumplido. Sin embargo, se sigue recurriendo a él. Un partido espantoso, de los peores que ha jugado un futbolista de River en cancha de Boca. Perdiendo por arriba y perdiendo por abajo, sin actitud, sin entrega y con fallas llamativas. Un partido que, ojalá, haya sido el último suyo en la institución", lanzó TyC.

Por último, Olé también fue en la misma linea y le dio un pobre dos a Díaz.

"Superado por Giménes en el duelo aéreo que derivó en el gol de Zeballos, quedó clavado, sin intervención alguna", cerró el diario trasandino.