Riquelme no escatimó en elogios para Carlos Palacios: "Tiene cosas de número 10"

Luego de superar una gastroenteritis a inicios de semana, el volante nacional Carlos Palacios volvió de inmediato a la consideración del técnico Fernando Gago, quien lo incluyó en la convocatoria para el choque de mañana frente a Banfield.

En vísperas del pleito con el "Taladro", el presidente del cuadro xeneize, Juan Román Riquelme, dialogó con TNT Sports Argentina y recordó cómo se fue gestando la contratación de la "Joya".

"Hacía ya bastante tiempo que queríamos traer a Palacios. Ya nos gustaba y nos terminó de convencer cuando nos tocó jugar con Colo Colo (Copa Libertadores 2023). Cuando jugamos en Chile, los primeros 15 minutos, nos hizo un lío bárbaro", detalló el ex seleccionado trasandino.

El mandamás del equipo de La Ribera llenó de elogios al formado en Unión Española, asegurando que "se posicionaba bien, controla bien, hace cosas que por ahí a otros jugadores no le sale. Imagina cosas antes de que llegue la pelota y lo demostró en el gol frente a Huracán. Palacios tiene cosas de número 10".

En la misma línea, el timonel del elenco auriazul remarcó que "hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar. Es un chico que se merece que le vaya bien y se lo ve contento".

Con respecto al irregular inicio de año de su conjunto, Riquelme puso paños fríos e hizo un llamado a la calma. "El comienzo de la mayoría de los clubes es similar. Son muchos partidos y poco descanso. Nos da felicidad el plantel que tenemos", argumentó.