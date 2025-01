Técnico de Talleres sobre Buno Barticciotto: No sé nada del interés de otros equipos

Cada vez se habla más que Bruno Barticciotto puede dejar Talleres de Córdoba y el delantero chileno sigue sin poder sumar minutos. El miércoles, en la agónica derrota ante Independiente de Avellaneda, tuvo su segundo partido consecutivo en el banco de suplentes sin ingresar al campo.

Frente a esto, el técnico de la "T", Alexander Medina, explicó en conferencia de prensa por qué el nacional no jugó.

Ante una posible salida del chileno, al ser vinculado a Racing de Avellaneda y Tigre, Medina sostuvo: "Bruno es un muy buen jugador y lo tenemos en cuenta. No sé nada del interés de otros equipos".

"No entró por cómo se estaba dando el partido. Nosotros necesitábamos dos puntas dentro del área para tratar de ganar la segunda jugada", reconoció el adiestrador.

Medina explicó que al exPalestino "no se le dio la oportunidad de jugar, pero eso no quiere decir que en el futuro no se le va a dar".