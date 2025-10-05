Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Gonzalo Tapia marcó gol en Sao Paulo y aumentó las diferencias contra Palmeiras

El delantero nacional definió tras un pase de Enzo Díaz.

El delantero nacional Gonzalo Tapia fue el encargado de poner el 2-0 en favor de Sao Paulo ante Palmeiras.

Tras una jugada de Enzo Díaz por el sector izquierdo, el formado en la UC arremetió para duplicar las diferencias (34').

Revisa el gol a continuación:

