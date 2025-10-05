Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior
[VIDEO] Gonzalo Tapia marcó gol en Sao Paulo y aumentó las diferencias contra Palmeiras
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero nacional definió tras un pase de Enzo Díaz.
El delantero nacional Gonzalo Tapia fue el encargado de poner el 2-0 en favor de Sao Paulo ante Palmeiras.
Tras una jugada de Enzo Díaz por el sector izquierdo, el formado en la UC arremetió para duplicar las diferencias (34').
Revisa el gol a continuación:
