Vigouroux celebró en cancha el triunfo de Swansea ante Blackburn Rovers

Este martes la Championship inglesa dio el vamos a su octava fecha, con presencia nacional invicta en tres de sus partidos.

El arquero Lawrence Vigouroux dijo presente en la victoria 2-1 de Swansea en su visita a Blackburn Rovers; duelo que se resolvió en el segundo tiempo.

Todd Cantwell anotó para arriba al local, pero el cuadro galés del portero nacional lo dio vuelta con el empate de Gonçalo Franco antes del descanso (44') y el gol de Liam Cullen en el complemento (67').

En tanto, Ben Brereton Díaz y Marcelino Núñez fueron titulares y tuvieron un destino similar con Derby County e Ipswich Town, pues ambos elencos cosecharon sendos 1-1.

Brereton estuvo hasta los 68' en el duelo de su elenco con Charlton Athletic, que inició con la ventaja gracias a James Bree (37'). Matthew Clarke puso el empate (79').

Respecto a Núñez, jugó hasta los 73' en la visita de Ipswich a Bristol City. En aquel duelo el chileno también comenzó abajo en el marcador, tras la conquista de Robert Atkinson (18'), pero un penal de Jack Clarke equiparó las cifras (52').

Así, Swansea alcanzó 12 puntos, ubicándose momentáneamente en el séptimo puesto. Ipswich Town se quedó con 10 unidades, por ahora en el puesto 13, mientras Derby County llegó a siete puntos, solo dos por encima del penúltimo; Oxford United que aún debe jugar su partido de la fecha.