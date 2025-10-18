Vigouroux fue figura para el empate de Swansea contra Southampton en Inglaterra

La décima fecha de la Championship inglesa continuó este sábado y tuvo al arquero nacional Lawrence Vigouroux como el héroe de Swansea en su 0-0 contra Southampton como visitante.

El guardameta de La Roja se alzó como el mejor del partido al totalizar ocho atajadas, ante un conjunto albirrojo que cargó un total de 21 veces, contra las siete aproximaciones y dos tiros al arco de los galeses.

Por otro lado, Ben Brereton Díaz fue titular en la caída 1-0 de Derby County frente a Oxford United.

Stanley Mills anotó la única cifra del compromiso al minuto 24. Brereton fue reemplazado en el descanso: Bobby Lamont Clark tomó su lugar.

Con estos resultados, Swansea quedó estancado con 13 puntos, a ocho del líder Middlesbrough y ocupando, justamente, el 13° lugar de forma transitoria.

Derby County, en tanto, marcha 22° en un torneo de 24 equipos, con ocho unidades; cuatro de distancia respecto al colista Sheffield United.

Ipswich Town de Marcelino Núñez, que cayó 2-1 ante Middlesbrough el día viernes, suma los mismos 13 puntos de Swansea.