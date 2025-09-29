Christiane Endler hizo trizas la gestión de Sergio Jadue

La exportera de la selección chilena Christiane Endler comentó su relación con Sergio Jadue, otrora presidente del fútbol chileno, con quien también coincidió en su Unión La Calera.

"Mi primer equipo fue La Calera, pero no vivía allá. Era la época del Mundial sub 20 en Chile, entrenábamos en Quilín de lunes a jueves, luego entrenaba un día en La Calera y jugaba el fin de semana", contó en el podcast de Fernando González, Court Central.

Comentó que "tenía una ayuda económica. Jadue era el presidente de La Calera, él nos llevó para allá, pero al final nos quedó debiendo plata y todo. Un atado".

Luego abordó la gestión del calerano en Quillín, donde se olvidó de la selección femenina.

"Yo tengo ese recuerdo de él, no tengo buenos recuerdos. Aparte que todo lo que hizo fue por el masculino. Y más allá de los buenos resultados, dejó el fútbol femenino de lado, apartado", expresó.

"No tuvimos partidos amistosos en dos años, salimos del ranking FIFA y todos los recursos del fútbol femenino los usó en otras cosas", añadió.

"Desapareció el fútbol femenino, todo el progreso del Mundial Sub 20 y la Copa América, se fue de un día para otro", complementó.