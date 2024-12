Endler volvió a apuntar a La Roja: Debe haber cambios y condiciones mínimas para volver

La arquera nacional Christiane Endler nuevamente se refirió a un eventual retorno a La Roja transcurrido más de un año desde su renuncia y dejó alguna posibilidad abierta, aunque con condiciones.

Durante una actividad deportiva y social, reafirmó anteriores declaraciones sobre que la selección "no es un tema cerrado" y que "uno nunca puede decir nunca", aunque no ha tenido contactos desde Quilín.

"No lo veo posible en el mediano plazo. A ver si en el futuro está la posibilidad de volver", señaló a La Tercera.

Tiane Endler y un regreso a @LaRoja: Nunca puedes decir nunca, no me han llamado #CooperativaContigo https://t.co/7OiJjrGXVa pic.twitter.com/FSDkR0pUgg — Cooperativa (@Cooperativa) December 8, 2024

Sobre un posible regreso, indicó que "tiene que haber cambios, existir una buena forma de trabajo, condiciones mínimas y el interés de todas las partes para que eso ocurra", ahondó.

Endler destacó que "necesitaba ese descanso mentalmente, me ha hecho muy bien. Por el momento no está en los planes volver".

"Emocionalmente, no estaba pasando por un buen momento, llevaba mucho estrés desde lo psicológico. Me ha hecho descansar, no tanto viaje, disfrutar más a la familia, entrenar más en Lyon. Me ha ayudado en todo sentido", repasó sobre su renuncia tras Santiago 2023.