Bravo evalúa el retiro: Si no encuentro un buen lugar para llevar a mi familia, esto se termina para mí

El arquero Claudio Bravo afirmó que de momento no piensa en la próxima estación de su carrera a nivel de clubes, luego de la salida de Real Betis, aunque aclaró que si no encuentra un "buen lugar" para trasladarse junto a su familia, dará por cerrada su extensa trayectoria.

"Suena repetitivo; yo vivo del día a día, me toca recuperarme de esto y sobre septiembre no tengo idea", dijo al ser consultado por la lesión que sufrió en el amistoso de la Roja con Paraguay y en relación a si estará en la próxima fecha de las Clasificatorias.

Agregó que "ahora mismo terminé mi contrato con Betis, veremos qué pasa más adelante, si sigue el tema del fútbol para mí en cuanto a estar inserto en un club competitivo, hoy estoy centrado en la selección".

"No he querido mirar más allá por estar tranquilo, no marearme con otro tipo de cosas, porque ya hay que pensar donde llevarse a la familia y eso te saca muchas veces de lo que es la selección. Queda recuperarse, volver a competir y hacerlo bien. Septiembre está lejos", siguió.

En esa línea postuló que maneja algunas opciones: "Siempre hay cosas por ahí, pero quiero ser inteligente, en mi vida he tomado buenas decisiones, me han tocado buenas ciudades, países, clubes, ahora creo que es lo mismo... si no encuentro un buen lugar donde llevar a mi familia, esto se termina para mí".

"Donde toque estar bien, aquí, Europa u otro lugar, donde encontremos tranquilidad y hecho de seguir estando bien y con sensación de crecimiento familiar. Lógicamente uno quiere estar en Chile, conocemos el medio, pero veremos más adelante", finalizó.