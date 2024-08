Bravo y el peso de Chile en Conmebol: Otros países tienen rostros visibles, en el caso nuestro no

Claudio Bravo, leyenda de La Roja que dejó el fútbol profesional esta semana, habló sobre la influencia que tiene la Federación de Chile en la Conmebol y comparó con otros países, apuntando la necesidad de tener "rostros visibles" de mayor peso.

En conversación con Meganoticias, Bravo apuntó: "Ve a otras selecciones, tienen varios abanderados. Cuando vas fuera del país, tienen varios rostros visibles. Miras a uno que ganó en Europa, la liga en tal país, o ganó la Champions, o también la Copa América. Tienen rostros visibles que te dan peso. Y en el caso nuestro, no va nadie con esa bandera encima".

Por ese motivo, Bravo precisó que "la proyección que genera uno hacia los demás se puede utilizar".

Del mismo modo, el "Capi" deslizó la posibilidad de aportar a la selección en el futuro desde otro rol: "Sería bonito, es una consecuencia de algo, valorizar lo que hiciste, y ponerlo al servicio de los demás, se puede dar, pero no depende de mí".

Finalmente, Bravo descartó de forma categórica tener un partido de despedida.

"No necesito eso, no necesito el aplauso, lo viví laboralmente todas las semanas. Siento que es mejor presentar un proyecto, dejar algo. Vamos a buscar recursos y dejar una cancha de fútbol donde no existe, o mejorar una cancha en malas condiciones", aseguró.