Claudio Bravo se deshizo en elogios a Vidal: Tiene una mentalidad distinta al resto

Después de que la selección chilena no clasificara al Mundial de Rusia 2018 hubo un quiebre entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, quienes tras varios años finalmente se reencontraron en la Roja y entre ambos hay un mutuo respeto tal como lo reflejó el portero en una entrevista.

El exarquero de Real Betis tuvo una larga conversación con el programa "El Legado", del otrora portero Marcelo Ramírez en Youtube.

"Es un jugadorazo con una capacidad atlética fuera de lo común, una mentalidad distinta al resto, y una persona muy noble", expresó el oriundo de Viluco antes de compararlo con la carrera como técnico de Manuel Pellegrini.

"Llegó a un nivel muy similar a Manuel (Pellegrini), donde pocos pueden llegar a alcanzar ese grado de éxito tan continúo y tan longevo. Es muy complejo de sostener", expresó.

Añadió que Vidal "construyó su mentalidad, pudo sostenerla en el tiempo y conseguir el éxito. Por eso es muy importante dejar algo con este tema, porque futbolísticamente le puedes enseñar cosas a alguien, pero a desarrollar su cabeza es muy difícil".

Bravo también recordó su paso por FC Barcelona entre 2014 y 2016: "Cuando llegué al Barcelona dije 'mierda' y me acordé de todo lo que pasé cuando chico. 'Mira dónde estamos', me dije. Llegar a estos niveles fue algo soñado. Para llegar ahí hay que tener personalidad", expresó.

Luego, se refirió a la rivalidad que tuvo en el arco con el alemán Marc André ter Stegen: "Siempre se habló de una relación de conflicto, pero al final era todo lo contrario. Él se dio cuenta que no me podía sacar. Yo en los primeros siete partidos no me hicieron goles. Primera temporada salimos campeones y gané el premio Zamora. Se dio cuenta que para sacarme tenía que hacer más cosas", contó.

