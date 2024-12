Claudio Bravo y la detención de Jorge Valdivia por denuncias de violación: "Me genera tristeza"

Claudio Bravo, retirado arquero y leyenda de La Roja, se refirió a la situación que vive Jorge Valdivia, quien está en prisión preventiva por dos denuncias de violación, y manifestó su tristeza por el presente de su excompañero en Colo Colo y la selección chilena.

"Me genera tristeza. Con Jorge nos conocemos desde los 10 años, crecimos juntos en el deporte, en la vida. Conozco a sus padres, su entorno. Ver en esa situación alguien con quien compartiste muchas cosas dentro del fútbol me entristece (...) Ya no está en nuestras manos poder contribuir en esta situación compleja", declaró a la revista Velvet.

Bravo también abordó los rumores sobre un posible retorno al fútbol, vistiendo la camiseta de Colo Colo, y fue tajante al afirmar que nunca hubo negociaciones para ello.

"Si fuera cierto, habrían existido conversaciones, alguna reunión con alguien de los clubes, pero no hubo absolutamente nada", declaró.

El exarquero también recalcó que, a cuatro meses de su retiro, no extraña el fútbol y valoró "la satisfacción de tener el tiempo a mi favor, sentir esa libertad que nunca tuve, de hacer lo que quiera".

"Lo que más echo de menos son las personas, las conversaciones con los utileros, con la gente que mantiene las canchas", comentó.

Además, explicó que para él, el fútbol siempre fue un "tema laboral".

"A los 10 años me inicié en esto y siempre me tomé el fútbol como un tema laboral, en el que dejé las emociones de lado, sólo me las guardaba para mi entorno. Perder un partido no me preocupaba, sí que a un hijo le fuera mal en el colegio. Hemos normalizado muchas situaciones y una de ellas es no tener las mismas emociones en el trabajo y en la casa", aseveró.

También contó que, junto a su esposa Carla Pardo, lanzará una línea de anteojos, y planea incursionar en el mundo del vino.

"Estoy con muchas cosas, ¡la cabeza me va a explotar!, pero contento; me siento pleno, soy un afortunado a nivel de salud, familiar, laboral. No tengo prisa de tener que hacer algo rápido y que tenga que funcionar porque signifique nuestra salvación económica. Es una tranquilidad enorme tener ese resguardo que te hace afrontar las cosas de otra manera", sentenció.