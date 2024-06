Claudio Bravo y su futuro: Quiero ser inteligente y saber elegir bien si continuar o parar

Claudio Bravo, capitán de La Roja, ahondó sobre la incógnita sobre su carrera y dejó la puerta abierta a un eventual retiro en caso de no encontrar un destino que cumpla sus expectativas personales.

El portero reiteró, tal como dijo en su llegada al país, que no el futuro no le inquieta y que prefiere vivir el día a día. Por otro lado, aclaró en conferencia de prensa que "todavía no tengo las cosas claras; sí he tenido acercamientos con varios destinos".

"Quiero ser inteligente y saber elegir bien si continuar o parar. Creo que eso lo va a determinar el lugar donde toque ir, si es en Chile o en otro lugar. En eso no hay ningún problema", comentó.

"Depende de lo que aparezca. Si es algo que implique moverse muchos kilómetros con mi familia, o un lugar donde las condiciones de adaptación no sean óptimas, no tiene mucho sentido. Llevo años privilegiando ese tipo de cosas, un buen entorno familiar. Eso es lo que uno quiere seguir teniendo", agregó.

"Llevo muchos años metido en esto, desde los 10 hasta ahora que voy para los 42. Imaginen lo esclavizante de esta actividad. Se hace monótono en todo orden de cosas. Al otro lado de la pared hay cosas que uno disfruta de otra manera y se va acercando ese momento", continuó.

"Las veces que me ha tocado estar acá, la sensación es la misma. Con tranquilidad de tener a mis espaldas un recorrido extenso en todo sentido. Cuando suceden estas cosas, con un presente que no está acostumbrado, el jugador de turno se lo toma con el hecho que te dan una confianza absoluta", señaló sobre la consideración de Ricardo Gareca pese a su falta de continuidad en Real Betis.

De mantenerse la planificación, Bravo atajará en el arco chileno para la Copa América de Estados Unidos. Antes, se jugará el amistoso preparatorio con Paraguay el martes 11 de junio en el Estadio Nacional, a las 20:00 horas.