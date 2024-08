Herrera alabó a Bravo y descartó compararlo con el "Cóndor" Rojas: No le llega ni a la uña chica del pie

Fiel a su estilo, el exportero Johnny Herrera se refirió al retiro de Claudio Bravo, de quien fue suplente en las Copas Américas ganadas por Chile, y aseguró que el oriundo de Viluco es por lejos el mejor arquero de la historia de nuestro fútbol.

En el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, el otrora capitán de Universidad de Chile alabó la carrera de Bravo y dijo que estuvo entre los mejores del mundo, asegurando que en nuestro país no tiene comparaciones.

"Somos un país chaquetero. Ya escuché a algunos comentaristas diciendo que jugó en el Barcelona y el City y no era titular... Compadre, jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época. En un Barcelona que ganó todo, ganando incluso el Trofeo Zamora, fue campeón en Inglaterra ern un City que lo ganó, y qué mejor broche para su carrera lo que hizo en la selección", dijo Herrera.

Luego de eso fue consultado sobre la comparación con Roberto "Cóndor" Rojas, para muchos el mejor arquero, y aseguró que Bravo fue muy superior y que no hay comparación.

"Que digan que el Cóndor atajaba más... Oye, no le llegó ni a los talones a Claudio Bravo, ni a la uña del dedo chico del pie con todo el respeto que se merece el 'Cóndor'. Miren todos los partidos que jugó. Es el único arquero de nuestra historia que ganó algo, y ese algo fueron dos Copas América, siendo titular y capitán, y para redundar todo eso siendo figura en definición a penales. Si hay alguien que los quiere comparar, yo creo que no tiene validez. No se puede cuestionar", expresó.