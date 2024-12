¿Le cierra la puerta a Colo Colo? Claudio Bravo: Soy hombre de palabra y mi palabra es ley

El exarquero de la selección chilena Claudio Bravo le bajó el pulgar a la posibilidad de salir del retiro y sumarse a Colo Colo, elenco que lo tiene como prioridad para reemplazar en el arco a Brayan Cortés.

Luego de recibir el Premio al Mérito en la categoría Bienestar y Deporte en la Universidad Andrés Bello, Bravo se dirigió a los asistentes y primero lo hizo en tono de broma.

"Yo leo que en la presentación dice exfutbolista, pero yo les traía una noticia, una primicia", dijo en tono de broma.

Luego, fue claro: "No, no hay notica, no hay primicia. Soy un hombre de palabra y mi palabra es ley", expresó.

Recordar que Colo Colo puso a Bravo como el principal candidato a quedarse con el arco, algo que incluso será analizado este mismo miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del cuadro albo.

Al respecto, Alfredo Stowing, director de ByN, fue consultado en su arribo al Estadio Monumental.

"Una de las primeras cosas es del arquero. Se sabe que no está Brayan, y aparentemente Claudio es una alternativa. No sé en qué están las conversaciones, pero si dijo eso, habrá que buscar otras alternativas. Hay buenos arqueros disponibles y por más que sería fascinante tener a Bravo, no creo que signifique un tropiezo", dijo.