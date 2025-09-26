Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Claudio Bravo

Matthei aseguró que Claudio Bravo aceptó ser su ministro del Deporte si es Presidenta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Hemos conversado y él (Bravo) aceptaría", dijo la postulante a La Moneda.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó la noche del jueves que el excapitán de la selección chilena, Claudio Bravo, habría aceptado ser parte de su eventual gobierno como ministro del Deporte.

El pasado 29 de agosto, la exalcaldesa de Providencia afirmó en 24 Horas que le "encantaría" tener al exportero en su gabinete luego de reunirse con él en medio de su campaña.

Y ayer jueves, Matthei confirmó que su deseo podría hacerse realidad, en caso de llegar a La Moneda.

"Hemos conversado y él (Bravo) aceptaría", sostuvo en el programa "Candidato, llegó tu hora", de TVN.

