Miguel Pinto en la hora de su retiro: Claudio Bravo nos sacó mucha ventaja

El arquero Miguel Pinto anunció hace unos días su retiro de la actividad y en un repaso por su carrera el jugador aseguró que está agradecido de Universidad de Chile y que para él el arquero más importante de su generación es por lejos Claudio Bravo.

"La U fue el equipo que me dio la posibilidad de formarme como jugador y como persona. Siempre le voy a estar muy agradecido, sobre todo a la hinchada, que es maravillosa", dijo Pinto a Las Últimas Noticias.

Luego, al ser consultado por el mejor en su puesto no deja lugar a dudas.

"Claudio Bravo. Sacó mucha ventaja desde nuestros inicios. Sobre todo cuando se fue a Europa. Tuvo un nivel excepcional. O sea un cambio tremendo. Así sacó mucha ventaja, mucha, mucha ventaja", añadió.

Así mismo, expone tajante que "Johnny Herrera" fue el segundo mejor.

Haciendo un balance de su carrera, Pinto contó que lo mejor de su trayectoria "creo que ha sido levantar la Copa del 2009 como capitán de la U. Eso fue lo mejor".

"Y lo peor, creo que fue el haber quedado fuera del Mundial de Brasil a pocas fechas de que terminarán las eliminatorias. Había hecho todo el proceso con la selección, pero cuatro partidos antes de que terminará el proceso ya no me citaron más. Fue una desilusión, porque tenía ganas de ir a un segundo Mundial (había ido a Sudáfrica). Jorge Sampaoli había estado con Johnny en la U, entonces citó a Johnny que no estuvo en las citaciones anteriores. Y está bien. En gustos de técnico no hay nada que reprochar", expresó.