Emiliano Astorga defendió a Insaurralde por expulsión ante Colo Colo: Se nota que no toca al arquero

Pese al triunfo ante Colo Colo, al técnico de Cobreloa, Emiliano Astorga, aún le da vueltas el partido ante los albos y sobre la expulsión de Cristián Insaurralde, quien vio la roja luego de una jugada con el arquero Brayan Cortés.

Al respecto, el DT del elenco naranja aseguró que "me molestó en el mismo minuto porque tuve la oportunidad de ver la jugada y se nota claramente que Cristian no lo toca al arquero".

En entrevista con El Mercurio de Calama, Astorga expresó que "es complicado, porque uno hace un trabajo de toda una semana planificando un equipo y una forma de jugar y se producen estos momentos de partido en que por un error, a veces te echan a perder todo el trabajo que hiciste".

Eso sí, el DT no se quedó ahí y le hizo un especial pedido a la dirigencia, subrayando que "yo estoy de acuerdo en que tenemos que ir a reclamar ante el tribunal (de disciplina) por esa sanción porque me parece que las dos amarillas que le sacan no son apropiadas".

"Espero que la gente del club que se dedica a esos temas pueda hacer la apelación correspondiente para no perder a Insaurralde para el próximo partido, porque hay imágenes que avalan que fue mal expulsado y las imágenes siempre son tomadas en cuenta por parte del tribunal cuando se producen fallos de este tipo", añadió.