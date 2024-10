Jorge Espejo aclaró su accidente vehicular en Calama: "Fue un acto de temor"

Jorge Espejo, jugador de Cobreloa, aclaró este sábado en un punto de prensa el accidente que protagonizó el jueves por la noche, cuando chocó su vehículo contra una barrera de contención cerca del Mall Plaza de Calama, asegurando que fue "por temor" a sufrir una encerrona.

"Me venían siguiendo unos vehículos, pensé que me querían hacer una encerrona. Como medida de protección, aceleré el auto y eso me jugó una mala pasada. Quiero decir que estoy tranquilo porque fue un accidente. Pensé que me querían hacer una encerrona y con mucho temor reaccioné", detalló.

Espejo también explicó las botellas de alcohol que fueron encontradas en los asientos traseros del vehículo: "Estaban cerradas, eran para regalo, en ningún momento estuvieron abiertas".

"Fui a Carabineros a presentar la denuncia por la posible encerrona, constaté lesiones, me hicieron la alcoholemia, que arrojó cero, así que por eso estoy tranquilo", comentó.

Finalmente, explicó porqué huyó del lugar del accidente y no fue a hacer la denuncia de inmediato a Carabineros.

"Temí por mi vida, me asusté mucho. No sabía qué hacer. Corrí de vuelta a la casa de mi tío y me tranquilizó. Estaba nervioso. En el momento no estaba con la capacidad de presentarme, estaba en shock. La alcoholemia fue durante la mañana del viernes", explicó.

Finalmente, recalcó que estaba sólo cuando fue el accidente: "No sé de dónde sacaron que iba con más gente. Hablé con mis compañeros porque estaban al tanto, porque se dijo que Juan Leiva y Christian Bravo estaban conmigo, pero nunca fue así. No había nadie más".