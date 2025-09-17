Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobresal

Jugador de Cobresal recibió dos fechas de castigo por expulsión ante Huachipato

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Cristopher Barrera vio la roja directa por insultos al árbitro Fernando Vejar.

El lateral derecho de Cobresal, Cristopher Barrera, conoció este miércoles su castigo luego de la tarjeta roja recibida en sábado pasado en el exigido triunfo por 3-2 del cuadro nortino sobre Huachipato.

En concreto, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar con dos partidos de suspensión al zaguero albinaranja, quien empleó duros epítetos para criticar al árbitro Fernando Vejar y se fue a las duchas en el minuto 15.

En su informe, el colegiado argumentó que el futbolista utilizó lenguaje grosero en contra suya. "Me mira y desaprueba con gestos y palabras, gritando a viva voz 'cobra penal po conchatumadre' (sic)", detalló.

De esta manera, Barrera se perderá los encuentros ante Deportes Limache y Unión Española, partidos que asoman como claves para que el elenco minero pueda consolidarse en zona de clasificación a copas internacionales.

