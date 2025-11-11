Colegio de Entrenadores expresó su molestia por fallo en el "caso Paredes"

Profundamente molestos quedaron en el Colegio de Entrenadores tras la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, la cual revirtió el castigo que se le había aplicado a Santiago Morning por la presencia de su gerente deportivo Esteban Paredes en la banca para los partidos ante Cobreloa y Magallanes.

En el fallo, el organismo aseguró que el "Tanque" no ejerció labores de director técnico, argumentando que "esta sala entiende que la labor de Dirección técnica es una función compuesta que incluye un conjunto amplio de labores que exceden las de dar instrucciones de manera circunstancial a un determinado jugador al borde del campo o hacia jugadores dentro de la cancha".

Sin embargo, la entidad colegiada no consideró válida esta visión y acusó en un duro comunicado que "la ANFP no respeta las bases de competencia", amparándose en que de acuerdo al dictamen de primera instancia se habría infringido el artículo 51 (no tener contrato como entrenador o entrenador ayudante con el club), además del artículo 52 (Licencia Pro Nacional o Pro Conmebol).

Frente a eso, propusieron "respetar las Bases de Competencias de los Torneos de fútbol profesional", junto con "eliminar la palabra AUTÓNOMO de los organismos jurisdiccionales, entendiendo que si bien estos hacen un trabajo necesario e institucional, no gozan de autonomía y resuelven en contemplación a antecedentes que no están escritos en los reglamentos. Este fallo es una amenaza para la justicia deportiva del fútbol chileno, ya que confirma la nula aplicación de lo mínimo: respeto a los reglamentos".

Asimismo, manifestaron su "preocupación por el cumplimiento de la normativa. El fútbol como toda actividad se construye día a día. Existe un trabajo de profesionales de distintas áreas (gestión, técnica, física, médica, sicológica, utilería, etc.) que merece respeto".

"No cualquiera puede sentarse en la banca e impartir instrucciones técnicas, existen requisitos para ello y están en el articulado de las bases de competencia. Exigimos respeto para el entrenador. Para su labor y su trabajo como profesional. Noticias como el fallo conocido en la noche de ayer, llevan a exclamar que nuestro Fútbol se destruye día a día", sentenciaron.