Alan, el embajador de la Teletón 2025, cumplió un sueño y visitó el Monumental

Publicado:
Alan García, el embajador de la Teletón 2025, cumplió un sueño y este lunes llegó al Estadio Monumental para compartir con el plantel de Colo Colo. Al pequeño le regalaron una camiseta personalizada y se fue con tremenda sonrisa.

