Almirón apuntó a "temperamento" de Falcón: Hay que medir eso

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió a la tarjeta roja que recibió el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón en la victoria sobre Everton y sostuvo que es algo que hablará de manera personal con el futbolista.

"Se pudo evitar la tarjeta, me parece que fue exagerada, era una falta en su contra, después el árbitro vio eso y ya está", declaró en conferencia de prensa.

"Yo también era un jugador bastante fuerte y entiendo que te pasa a veces que uno es temperamental, hay que medir eso para no perjudicarse él ni al equipo, simplemente es eso", apuntó.

"No va a cambiar nada, fui jugador y entiendo los momentos, pero prefiero hablarlo con él, tranquilo, más allá de que ya lo sabe", continuó el entrenador trasandino.

Agregó que "los jugadores cuando cometen esos errores se dan cuenta en seguida. Lo tengo que hablar con él, son cosas muy personales; entiendo los momentos, cuando uno pasa por esos momentos como jugadores se siente mal porque siente que perjudica al equipo".

"Las cosas se tienen que hablar en privado, en persona, somos un equipo y ventilar lo que pasa adentro no me parece sano, a mí no me gustaría como jugador que hablaran de mí en la prensa", sentenció.