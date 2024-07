Almirón: Ganar era importante para no despegarnos de los primeros lugares

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, valoró la victoria 2-1 sobre O'Higgins en un complejo escenario, con varias bajas, una de último momento como la de Cristián Zavala, porque así pueden mantenerse cerca de la parte alta.

"Era importante ganar y también mostrar una buena actuación del equipo, también de algunos muchachos que no venían jugando. Hicimos mérito para abrir el marcador antes, uno puede jugar con esa ventaja. Las situaciones no las pudimos meter, el partido se hace largo y el rival empata sin hacer mucho mérito. Fue merecido el triunfo, las jugadas fueron buenas. Ganar era importante para no despegarnos del lote de los primeros lugares", declaró.

"Tuvimos muchas jugadas claras, con mano a mano", siguió, para luego respaldar a Gullermo Paiva. "Tuvo el penal, el arquero lo atajó muy bien, pero es normal, es una posición donde si el jugador no mete goles se siente afectado. Es normal, pasa en todos lados. Hace poco le pasó a Cavani, que tiene muchos títulos y estaba cuestionado porque no podía meterla. Son de momentos. Lo importante es ser fuerte de la cabeza ahora".

"El equipo hace méritos para abrir el marcador antes. Genera situaciones, no lo puedes meter, y cualquier equipo puede desordenarse y perder, pero el equipo al contrario sigue generando, todos piden la pelota, más allá de la falla, proponen juego, no hay pelotazos", indicó.

Añadió que por esta victoria "estoy muy contento, el partido era fundamental ganarlo. Valoro mucho que muchos estuvieron a la altura del partido y asumieron la responsabilidad de ir hacia adelante" .

Sobre Cristián Riquelme, manifestó que para su incorporación "se dio la posiblidad, se hizo rápido la transferencia, es una buena alternativa. Hoy Daniel -Gutiérrez- hizo un buen partido, me pone contento, uno trabaja todos los días para ese resultado. Sirve para que la competencia en el plantel se vaya generando, me hablaron bien de él como profesional. Va a sumar en el plantel".