Aníbal Mosa: Gary Medel es un tremendo jugador, pero no hemos hablado de él

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que en el club no han conversado en relación a la opción de sumar a Gary Medel, sino que solo hablan de posiciones, y que es algo que definirán en conjunto con el técnico, Jorge Almirón, y el gerente deportivo, Daniel Morón.,

"No hemos hablado de Gary, lo he dicho, Gary es un tremendo jugador y los nombres que suenan son tremendos jugadores, pero muchas veces los jugadores que suenan no son todos lo que están sonando, muchas veces hay representantes o clubes por detrás", dijo en conversación con la prensa durante un almuerzo de celebración con los campeones de Copa Libertadores.

"Nosotros lo que vamos a traer va a ser para que juegue, que refuerce el equipo, le dé mayor potencia en los lugares donde estimen conveniente el directór técnico y el gerente deportivo", expuso.

"Nosotros no vamos a dar ningún nombre hasta que no esté consensuado con la comisión de fútbol, el gerente deportivo, el director técnico y el Directorio. Hay muchos nombres y todo el mundo quiere jugar en Colo Colo. Pediría paciencia, vamos a seguir trabajando y queremos potenciar el equipo para dar la pelea y pasar la lalve", argumentó.

Aclaró luego que "yo no afirmo ni descarto a nadie, digo que cada vez que entran los mercados de pase entra mucho humo también, entonces el humo hay que dejarlo de lado".

"No hemos querido hablar de nombres sino que de posiciones, que es lo que hablamos, venimos saliendo de una comisión de fútbol, que está muy activa, le pide mucha información al gerente técnico. Lo que he dicho siempre es que estén tranquilos, estamos trabjanado, y lo que vayamos a traer queremos que sea un aporte", completó.