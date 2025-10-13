Aníbal Mosa le rayó la cancha a Vidal por su llegada a la Kings League

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, rayó la cancha al jugador de Colo Colo Arturo Vidal luego que asumió como capitán de Chile en el Mundial de la Kings League, mientras que recordó que el volante tiene contrato vigente en el cuadro "popular".

"Me enteré, no lo he conversado con él, no tengo la confirmación de cómo funciona, pero Arturo Vidal tiene contrato con Colo Colo, su foco es y tiene que ser Colo Colo, si esto interfiere de cierta manera en pretemporada, entrenamientos o en cualquier cosa que tenga que ver con Colo Colo va a tener que dejarlo a un lado, porque no son compatibles ambas cosas", declaró en Radio Cooperativa.

El dirigente agregó que "Arturo tiene un contrato de trabajo vigente que se renovó por las participaciones, nadie nos ha manifestado que quieran ponerle término. Para mí, Arturo es jugador de Colo Colo".

En esa línea dedicó palabras a los dichos del futbolista sobre alguna idea de dejar la institución si no logran un cupo en torneos internacionales.

"Van por carriles separados, cuando firmamos un contrato, se respeta. Sea cual sea la administración que lo haya firmado y eso es algo que caracteriza a Colo Colo, por eso cuando traemos técnicos o jugadores saben que el contrato se va a respetar. A Arturo veo que de cierta manera tiene su corazón colocolino y de cierta manera le incomodaría seguir si no clasificamos a torneos internacionales, pero es otro asunto, tengo la confianza que seguirá siendo jugador de Colo Colo y que vamos a clasificar a una copa internacional", indicó.

Por otro lado, destacó el trabajo del DT Fernando Ortiz: "Tengo una muy buena impresión, he visto sus entrenamientos y hablado con él en privado, escucharlo, a él y su cuerpo técnico, gente profesional y dedicada".

"Creo que ese tipo de profesionales cuando logran llevar a cabo una idea de juego y la toman los jugadores, tiene buen pronóstico de cómo termina. Tienen conocimiento, las ganas, y estoy bastante contento. Se aprecia un ambiente diferente en el camarín con los jóvenes, la llegada de Fernando descomprimió el camarín, los muchachos se ven más sueltos, relajados, contentos y eso en cierta manera, al final, combinado con la buena parada del técnico, trae sus frutos. Estoy bastante optimista con su trabajo", cerró en nuestra emisora.