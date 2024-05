Aníbal Mosa: Lo primero que hay que hacer es constituir la Comisión de Fútbol

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, conversó con Cooperativa Deportes sobre cómo espera que sea su tercer periodo de mandamás en Colo Colo y aseguró que lo más importante es constituir pronto la Comisión de Fútbol, para poner lo deportivo en el centro.

"Lo primero que hay que hacer es constituir la Comisión de Fútbol. Fui muy crítico y sigo creyendo mil por ciento que ahí se produce un círculo virtuoso en lo que sucede cuando se pone a hablar gente de fútbol en esa comisión", declaró.

"Lo que pretendo es, en el más corto plazo, tener la Comisión de Fútbol constituida, identificando sus atribuciones, cómo va a sesionar, cuáles son los elementos de trabajo", complementó.

"En esa comisión obviamente está Daniel Morón, le he expresado el primer día el respaldo a su gestión, se lo dijimos yo y los otros directores. Una vez constituida, es posible retomar la idea de los 'Caciques', a lo mejor de otra manera, pero sigo creyendo que hay mucho colocolino con mucho conocimiento de cómo funciona la institución en la parte deportiva, quiero poner en el centro de las conversaciones lo deportivo", valoró.

En ese escenario fue consultado por Luciano Cabral, de quien estimó que "sin duda es un muy buen jugador, pero no hemos hablado absolutamente nada de refuerzos, quién se va o quién se queda, hasta que tengamos constituida la Comisión de Fútbol. Quiero que se siente, analice, converse, vea videos, intercambie ideas, pero una vez constituida que se converse lo que se tenga que conversar".

Para profundizar sobre la Comisión, dijo que en el club "el gran capital son sus juveniles, tenemos once o doce categorías y ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer para que cuando lleguen al primer equipo no queden libres".

"Tú no puedes criar un joven 10 o 12 años y que luego quede libre jugando en otro equipo, eso habla mal, tenemos que hincar el diente y asegurarlos", cerró.

"Nunca he dicho que está la billetera abierta"

El timonel de la concesionaria que administra a Colo Colo encaró las informaciones que hablaron sobre una "billetera abierta" en su administración y apuntó a que será "muy cauto" al frente del cuadro "albo".

"Nunca he dicho -eso, hablé e hice una conferencia después de asumir, después tuve contacto con un canal deportivo y es la tercera vez que hablo, nunca he dicho que está la billetera abierta", afirmó.

"Esos son titulares que salen de por ahí y hay que dejarlos ahí, pero he sido muy cauto y responsable en esta tercera vez en la máxima autoridad del club. Yo voy a colocar en el centro el tema del fútbol, los juveniles, primer equipo, fútbol femenino, los jugadores de proyección que estén en otros equipos y podamos observar, en otras ligas de Sudamérica, le quiero dar la importancia que se merece al fútbol, que es el corazón de esto", dijo.

"Hablar de si nos va mejor o peor que la administración anterior, uno solo puede asegurar transparencia y trabajo. Pretendo rodearme de colocolinos con conocimiento, uno será Daniel Morón y otros serán aportes de colocolinos importantes. Bajo ese punto de vista, -quiero- colocar al fútbol en el centro de las decisiones", aseveró.

El tema estadio

Aníbal Mosa igualmente fue consultado con respecto a la eventual remodelación del Estadio Monumental, una materia en que se pueden utilizar los trabajos que ya hay avanzados sobre la materia.

"El tema del estadio lo hemos tratado varias veces de llevar a la palestra, pero creo que es posible ver el trabajo de la gente que lo está llevando. Creo que podríamos tomar parte de eso y volver a darle un dinamismo diferente a esta comisión, porque creo que requiere que estén los mejores y también que esté toda la institución", dijo.

"Es como cuando hablan de gobiernos y estado, esto es un proyecto estadio que no pasa por un presidente, dos ni tres, es un tema de Colo Colo, y cuando es una cosa tan importante, creo que todos tenemos que estar detrás de este proyecto, así lo he sentido, hay unanimidad en que hay que llevar esto adelante. Creo que es posible rescatar parte de ese trabajo que se hizo", puntualizó.

Damián Pizarro y Jordhy Thompson

El dirigente máximo de Blanco y Negro se refirió a la situación del delantero Damián Pizarro: "Me consultaron después del partido con Calera si existía una posibilidad para prorrogar su préstamo por seis meses y dije que estamos abiertos, insisto en que a Damián le falta tiempo por madurar en la institución. Sería bueno, eso no depende de nosotros, depende de Udinese, que está peleando en la parte baja, entonces depende de ellos".

"No quiero armar polémica ni que este sea el titular, pero creía y creo que le faltaba un proceso por terminar acá, así como vemos a Vicente Pizarro que en un momento se iba a ir, se quedó y mira el desarrollo", expuso.

En lo que se refiera a Jordhy Thompson, que fichó en la liga rusa, "no se ha perdido por ningún motivo, es un jugador criado por nosotros, con muchos años acá, tenemos una cláusula de venta y si se cumple habrá un ingreso para la institución, segundo la institución se queda con un porcentaje del pase".

"No es por el cien por ciento. Me quedé con mucha tristeza y pena, porque tiene todas las condiciones para triunfar en Colo Colo. Espero desearle lo mejor para él, no quiero decir que nunca más va a volver a Colo Colo por que las cosas absolutas no existen, espero que tenga un comportamiento como corresponde, encamine su vida porque tiene un gran potencial como futbolista, es un tremendo jugador, entonces le deseo lo mejor del mundo", indicó.

Lucero y Fortaleza

Sobre la situación que discuten con Fortaleza por Juan Manuel Lucero, dijo que "nuestros gerentes y abogados han tenido conversaciones con Fortaleza, tenemos una posición porque no solo perdimos temas económicos, sino que a un goleador, trajimos un goleador que no era muy conocido, lo pusimos en la órbita de Latinoamérica y por distintos motivos terminó en Fortaleza".

"Tenemos un perjuicio importante, nuestros abogados han estado conversando con los representantes de Fortaleza y el directorio fijó una pauta de hasta dónde podemos negociar. Si no se encuadran, seguiremos las instancias legales donde corresponda, en el TAS o la FIFA. Está muy acreditado el error de Fortaleza y lo que le puede pasar además de una indemnización, es que el jugador no juegue o los sancionen para no fichar jugadores. Estamos abiertos a conversar el tema", cerró.