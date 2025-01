Aníbal Mosa: "Para el año 2028 deberíamos tener el estadio remodelado"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó el tema de la remodelación del Estadio Monumental tras la reunión de directorio y aseguró que para 2028 estará listo el nuevo recinto para los albos.

"Vamos a depender de los tiempos de las construcciones, de los permisos, pero la idea es que este proyecto, si seguimos con este ritmo de trabajo, para el año 2028 deberíamos tener el estadio remodelado", comentó Mosa.

El empresario también afirmó que, en el corto plazo, "pretendemos, y hacemos todos los esfuerzos, para mostrarle una maqueta al colocolino, mostrar lo que tenemos en la cabeza, qué producto podemos sacar después de todos estos trabajos con las consultoras de primer nivel".

Además, reiteró que para el club sigue siendo prioridad no perder la localía durante el proceso de remodelación: "Es importante no salir de casa. Lo decíamos el otro día, nuestros jugadores necesitan la hinchada, es el jugador 12 que tenemos siempre, la hinchada empuja y no lo queremos perder".

"Queremos estirar hasta donde se pueda el tema de la localía, cuando tengamos que picar la cancha y sacarla, y hacer una cancha nueva, ahí seguramente tendremos que tener un plan B para ver dónde se juegan esos partidos, ver alternativas. Sabemos que Colo Colo es local de Arica a Magallanes y buscaremos el mejor lugar para tener esa transición. Mientras estemos con las obras civiles, creo que se puede ir haciendo, como lo hizo River Plate", explicó Mosa.

Por último, contó que recibieron propuestas para un estadio con capacidad de 50 mil y 60 mil espectadores.

"50 mil es casi lo mismo que tenemos hoy, 10 mil no deja de ser, pero estamos apostando que sea mayor a eso. Ojalá el piso sea de 60 mil personas, es lo que necesita una institución como esta", cerró.