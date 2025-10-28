Aníbal Mosa por dichos de Clark: "Parece que Colo Colo no lo deja dormir"

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, salió al paso de los cuestionamientos de Michael Clark, mandamás de Azul Azul, quien acusó un supuesto favoritismo de la ANFP por los albos al momento de suspender partidos.

"Yo veo que hay voluntad para reprogramar partidos a Colo Colo por un amistoso existe, voluntad para reprogramar partidos a la Católica también existe y este fin de semana se reprogramó el partido de O'Higgins con Coquimbo", dijo Clark tras la caída de los azules ante Universidad Católica en el Claro Arena el fin de semana.

Ante ello, Mosa replicó tajante: "Son decisiones en las que no me meto. Parece que Colo Colo no lo deja dormir", expresó.

El dirigente además defendió el cambio de recinto para el duelo ante Limache (2-2) y así privilegiar la recuperación del Estadio Monumental tras los conciertos que albergó.

"Está bastante buena la cancha. Se hizo el recambio de pasto, pero no estaba para jugar hoy (lunes)", expresó.

Sobre la ausencia en la citación del capitán Esteban Pavez, el empresario de origen sirio sostuvo: "Es una decisión técnica y no me meto en las decisiones técnicas, tendrán que consultárselo a Fernando (Ortiz)".

Por último, Mosa descartó la opción de liderar al fútbol chileno: "(Pablo) Milad ya se va el otro año, ya dejó la puerta abierta para que haya nuevos liderazgos (...) No me interesa a mí el puesto. Colo Colo, al ser la institución más grande, va a estar en las conversaciones".