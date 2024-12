Aníbal Mosa se abrió a la opción de seguir contando con Brayan Cortés en Colo Colo

Pese a que el portero Brayan Cortés dio por terminado su ciclo en Colo Colo, en la institución alba siguen abiertos a la posibilidad de que el seleccionado nacional renueve su vínculo con el conjunto popular de cara 2025.

Así lo evidenció Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del equipo.

"Siempre estamos abiertos. Mi prioridad ha sido colocar las decisiones deportivas por delante. Si hay acercamientos, no tenemos ningún problema, pero ya tenemos un camino diseñado y esperamos contar pronto con el arquero", dijo Mosa en la final del fútbol femenino entre las albas y Universidad de Chile.

Respecto a las opciones que barajan para el arco albo, el dirigente expresó que "siguen sonando los mismos nombres, irán apareciendo otros. Una vez que tengamos información, la comunicaremos, pero estamos analizando todo. Estamos trabajando. Cuando se ventilan las negociaciones por la prensa genera especulaciones, tenemos un mercado de pases con ligas que todavía se están desarrollando".

Por último, puso paños fríos ante las dudas sobre el formato de la Supercopa que disputarán con la U, puntualizando que "no tenemos ninguna comunicación oficial. Solo he escuchado trascendidos. El lunes pasado me reuní con parte de la directiva de la ANFP y entendí que había consenso para jugar ida y vuelta. Es la mejor alternativa que tenemos, por el bien de los hinchas y la seguridad para el desarrollo de los partidos".