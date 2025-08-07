Aníbal Mosa y los refuerzos de Colo Colo en el cierre del libro de pases: No va a llegar nadie

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, participó en la reunión de tres días convocada por la ANFP en Viña del Mar para buscar soluciones tras el fallo judicial que obliga al organismo a pagar más de 34 mil millones de pesos a TNT Sports, y se refirió al tema de los refuerzos de Colo Colo en el cierre del mercado de pases invernal.

"No va a llegar nadie. Como lo dije anteriormente, si no hay una salida nosotros nos vamos a quedar con el equipo que tenemos", declaró tajante Mosa.

"Creemos que tenemos un muy buen equipo. Hay que recordar que estamos solo en una competencia, el campeonato local. Estamos confiados en empezar a remontar en la tabla para poder acercarnos a los puestos de arriba", sostuvo.

Así mismo, expresó la postura de la entidad alba respecto a la cantidad de partidos: "Hay opiniones divididas de cierta manera. Nosotros como Colo Colo somos de la idea de los campeonatos largos. Creo que le dan mayor estabilidad".

"La programación que uno pueda tener también puede ser más fácil con los torneos largos. El año pasado tuvimos un muy buen torneo, pero es un tema que estamos conversando", cerró el dirigente.