Aquino: No es fácil adaptarse a un fútbol diferente o un equipo donde no me conocían del todo

El volante de Colo Colo Claudio Aquino reconoció que está al debe en su aporte al equipo y aseguró que se encuentra en un proceso de adaptación al fútbol chileno y al cuadro "popular".

"Tratamos de hacer lo mejor para el equipo, para Colo Colo. En el último partido quedamos con una sensación rara por como se dio el empate, trabajamos para mejorar y hacerlo bien. Quizás a veces lo hacemos bien y otras no tanto, pero hay cosas por corregir. Tenemos un gran equipo y potencial para pelear cosas importantes", dijo en primera instancia.

Sobre su rendimiento personal, sostuvo que "no es fácil adaptarse a un fútbol diferente o un equipo donde no me conocían del todo, no es fácil adaptarse rápido, que los compañeros me conozcan y yo conocer a los compañeros. Sé que puedo aportar quizás algo más, pero tengo que trabajar y seguir mejorando. Estoy tranquilo porque he ayudado al equipo".

También dedicó palabras al regreso de los hinchas, en el partido contra Coquimbo, luego de un duelo a estadio vacío con Racing: "La gente es muy importante, el tiempo que estuvimos con Fortaleza no pararon de alentar hasta que ocurrió lo que todos sabemos. Aprovecho para mandar un saludo a las familias de los fallecidos, siempre los tenemos presentes".

"La gente es muy importante para nosotros, ojalá podamos hacer un buen partido y dar una alegría a la gente", complementó.

"Me sorprendieron mucho, en algún partido nos ha tocado estar en desventaja y es cuando más alentaba la gente, no me ha pasado en muchos lugares que te hagan un gol y la gente grite más, lo del otro día fue entendible, la vida de dos personas no es más que un partido de fútbol", explicó.

En lo relacionado con su posición en la cancha afirmó que "en Vélez me definía como un enganche suelto y se veía mi mejor versión, pero donde el entrenador me necesite lo voy a hacer".

También criticó la regla de jugadores sub 21: "No le encuentro lógica, a mí me costó para jugar en Primera. No quiere decir que no estén preparados... No es fácil, pero me parece que no hay que obligarlos a jugar por sumar minutos, hay que ayudarlso a potenciarlos dentro y fuera de la cancha".

Por otro lado reforzó la idea de que el cuadro "albo" se mantiene en plena mejoría y declaró: "Entiendo que plantel hay, equipo hay y las ganas por sobre todo están. Sé que este equipo va a pelear todo hasta el final. Mientras tengamos vida en todo vamos a pelear, que el hincha se quede tranquilo que por este equipo vamos a dejar la vida".

En lo que apunta a la posible sanción por los incidentes contra Fortaleza, expuso que "no podemos hablar porque no salió nada todavía, hasta que no salga la sanción no podemos opinar".

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido este sábado a las 16:00 horas en el Estadio Monumental.