Arturo Vidal: El corazón ganó para volver a Colo Colo

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal fue parte del programa producido para celebrar los 99 años de la institución popular, y contó que Matías Camacho, presidente del CSD, y Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro, fueron clave en su retorno al club luego de su largo y exitoso paso por Europa y Brasil.

"Mi objetivo era volver. Matías (Camacho) y (Aníbal) Mosa se metieron muy fuerte en la conversación, ellos fueron los principales impulsores, que me llamaron todos los días, me decían que me tranquilizara", dijo Vidal en el espacio que estará este viernes al aire con motivo del aniversario de los albos.

"Tenía ganas de jugar, y había mucha presión de afuera, pero creo que el corazón ganó para volver a Colo Colo", expresó el seleccionado chileno.

En el espacio además estuvieron Lizardo Garrido, ganador de la Copa Libertadores; Yanara Aedo, capitana del plantel femenino; Carlos Caszely, ídolo del club y Jaime Pizarro, capitán del equipo que alzó el mencionado certamen continental en 1991.

