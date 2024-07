Arturo Vidal: Para mí, el equipo está cerrado

Arturo Vidal se mostró algo ofuscado al ser consultado por eventuales refuerzos para Colo Colo, y aseguró que para él, el plantel del elenco albo está cerrado.

"Yo lo dije, no me pregunten más por jugadores. Para mí el equipo está cerrado. No sé si llegará alguien, empezó el campeonato (la segunda rueda) y hay que pensar en los rivales y en mejorar lo que se hizo el domingo", dijo tras realizarse exámenes médicos.

"No me parece nada... ya lo dije, llegó un delantero de calidad, de mucho nivel, que le fue bien en Estudiantes y que salió campeón el año pasado", añadió en relación al arribo de Javier Correa, único refuerzo que ha sumado el cuadro popular en este mercado de invierno.

"Los demás están y si el técnico necesita a otros jugadores, él verá, pero para mí llegó a quien necesitábamos", añadió.

Vidal explicó que si llega alguien "va a tener que llegar a luchar el puesto porque acá están todos con ganas de jugar. No te puedo hablar de un puro jugador porque le faltaría el respeto a mis compañeros y no es necesario".