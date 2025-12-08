Arturo Vidal usó sus redes para enviar otro potente mensaje

Tras la dolorosa derrota por 1-2 ante Audax Italiano que dejó a Colo Colo fuera de toda competencia internacional para la próxima temporada, el referente del equipo, Arturo Vidal, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje claro sobre su compromiso y estilo de juego, en medio de la polémica por su suplencia y las críticas al plantel.

Luego de un "desahogo" inicial ante la prensa, donde cuestionó las decisiones técnicas de Fernando Ortiz y lamentó la filtración de detalles sobre su sueldo, el "King" recurrió a su cuenta de Instagram para reafirmar su postura frente a la adversidad.

Vidal compartió un video de archivo recordando una jugada defensiva extrema de su etapa en Inter de Milán, acompañado de una frase que busca zanjar las dudas sobre su entrega:

"Se puede perder, ganar o empatar, pero jamás dejaré de luchar por los míos", escribió junto al registro.

El mensaje llega en un momento tenso para el cuadro albo, que cierra la temporada 2025 con un fracaso deportivo al no clasificar a copas internacionales, sumado a un clima interno difícil por las recriminaciones públicas del volante sobre "gente que tiró el carro para atrás".