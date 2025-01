Bolados sobre redes sociales: El fútbol es así, la gente se guía por las malas cosas que se suben

Colo Colo anunció a través de sus redes sociales la renovación de Marcos Bolados, quien habló sobre continuidad en el club y los rumores que se generaron sobre su salida.

"Esperaba poder quedarme acá. Hicimos un buen año y eso te lleva a tener las ganas de quedarte; aparte, el año que se viene en Colo Colo (centenario) es muy lindo para todos", confesó Bolados.

Respecto a su integración al plantel, el delantero señaló que "empezar la pretemporada junto a mis compañeros igual es importante. Hubiera sido mejor haber entrado antes, cuando empezaron, haber entrenado con ellos".

En relación con los rumores de su salida del club y los comentarios de redes sociales, el jugador señaló que "no me meto en esos temas. Trato de no involucrarme en esas cosas. El futbol es así, puede opinar alguien que no sepa y la gente se guía por las malas cosas que se suben ahí o que se escuchan ahí. La gente debería informarse bien antes de comentar algo", declaró.

Los albos siguen preparándose de cara a la temporada, y se enfrentarán a Huracán en la segunda fecha de la Serie Río de la Plata el miércoles 15 de enero a las 20:00 horas (23:00 GMT).