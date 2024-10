Bolados y el liderato de Colo Colo: Peleamos todo el Campeonato para llegar a esto

Marcos Bolados, autor del gol del triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera, expresó su felicidad por el liderato que alcanzó el equipo tras ganar su partido pendiente en el "Nicolás Chahuán".

"Estoy feliz, contento. Pudimos lograr el triunfo, peleamos todo el Campeonato para llegar a esto, estar en el primer lugar", declaró Bolados en la transmisión oficial.

Bolados también valoró su presente, tras recuperar protagonismo en los últimos partidos, luego de la lesión de Javier Correa.

"Un día se juega, otro día no. Siempre hay que estar preparado para la oportunidad que llegue. Me tocó marcar y siento que he estado más cómodo en esa posición, al lado de Guille (Paiva)", comentó.

"Todos los que entrenamos lo hacemos bien. Hay una competencia sana, se demuestra que cada vez que entra alguien de la banca lo hace bien", añadió.

Finalmente, Bolados recalcó que "estamos felices, nos queda poco, pero aún nos falta, vamos a ir con todo este fin de semana, y trabajar de la mejor manera".

El próximo partido de Colo Colo será ante Palestino el domingo, a las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Municipal de La Cisterna.