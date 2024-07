Brayan Cortés: Estoy enfocado en Colo Colo, la Copa América ya pasó

El portero de Colo Colo Brayan Cortés afirmó que está cien por ciento enfocado en el devenir del conjunto "popular" en el segundo semestre tras su experiencia en la Copa América junto a la selección chilena.

El jugador fue consultado sobre qué le pareció la organización del torneo en Estados Unidos, que tuvo su punto más complejo el domingo durante el desarrollo de la final, y también por las múltiples críticas contra los estados de las canchas.

"Para decir que las canchas estaban maravillosas, no fue así, pero uno se adapta a lo que hay. No soy quién para hablar y más allá no me voy a meter. Ya está, ahora yo estoy enfocado en Colo Colo, para mí la Copa América ya pasó", declaró.

"Estuve con Claudio, Gaby y muchos jugadores más. No me tocó participar en sí, pero uno aprende de los que están al lado tuyo, vivencias, entrenamientos, tengo posibilidad de seguir mejorando como arquero y me queda seguir sumando, mejorando", siguió.

"Soy muy autocrítico en ese sentido y se vienen cosas importantes en la Copa Libertadores, todos sabemos lo que juega Junior y lo que juegan los equipos que nos enfrentan en la Copa Chile y Campeonato Nacional. Somos el equipo más grande de Chile y tratamos de demostrarlo en la cancha", expresó.

En relación al cuadro "albo", que retomará la acción en el Campeonato Nacional contra Unión Española, explicó que "como equipo estamos súper bien, estamos mejorando, hay que seguir fuertes en cada partido y mejorando como siempre. Proponemos en cada partido ir a ganar, siempre jugar bien, no importa como juega el rival sino como jugamos nosotros, vamos muy bien encaminados, hemos trabajado bien la semana y estamos preparándonos para el partido que viene".

En lo relacionado a su próximo rival, Unión Española, que perdió ante Magallanes por 8-0 en el global de semifinales de Copa Chile, dijo que "Puede ser que vengan dolidos, pero con Colo Colo todos se juegan su partido, para nosotros es una final y esperamos llegar de la mejor manera todos. Tenemos un equipazo, esperamos que los que están lesionados se puedan mejorar para aportar al equipo".

Sus deseos de emigrar

Cortés señaló que mantiene su sueño de dejar el fútbol chileno y sumar alguna experiencia en Europa, aunque sostuvo que espera realizarlo "al tiempo que corresponda".

"Mi prioridad hoy es Colo Colo, estoy enfocado en mi club, un equipo grande, el más grande de Chile; esperamos siempre estar a la altura, personalmente. Quiero salir, cumplir mi sueño que siempre he dicho. El momento estuvo, estuve cerca de salir, pero decidimos quedarnos y estoy feliz, lucho cada partido y semestre para ser el mejor, seguir mejorando... tampoco estoy apurado", enfatizó.

Concluyó declarando que "no me lo tomo como presión, tampoco estoy ansioso. Mi sueño es salir a jugar a Europa, es mi meta. Esperamos lograrlo, estoy convencido de mis capacidades, tengo 29 años, me siento más maduro y tomo mejores decisiones. Trato de mostrarlo en el campo de juego, en cada entrenamiento ganar mi lugar. La oportunidad va a llegar", completó.