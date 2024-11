Carlos Palacios y su continuidad en Colo Colo: Me voy a ir como campeón

El volante nacional Carlos Palacios analizó la victoria de Colo Colo en casa ante Deportes Iquique y entregó las razones que lo motivaron a jugar pese a la lesión, explicando que este podría ser su último encuentro en el Estadio Monumental.

"Me siento cómodo. Todos me apoyan y es difícil tomar decisiones porque hay muchos sentimientos involucrados. Sentía que podía ser el último partido aquí y por eso decidí jugar. Me voy a ir como campeón", aseguró el mediocampista de 24 años.

Tras esto, Palacios habló sobre su lesión en el hombro y dijo: "Me siento mejor. Aun me duele, pero no hay nada que no se pueda hacer por este equipo. Fue un año especial y pude jugar. Amo estos colores, siempre fui hincha y me nació jugar".

Por último, se manifestó respecto a la demanda en el tribunal que los tiene expectantes en la definición por el título: "Cada uno tiene su parecer, no diré el mío porque después salen comentarios. Sí quieren andar mostrando pruebas, están en su derecho, nosotros representamos al equipo más grande del país en cancha".