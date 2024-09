Cepeda: Tenemos al mejor jugador de la historia de Chile, Arturo Vidal

El delantero de Colo Colo Lucas Cepeda, una de las figuras en el triunfo 2-0 sobre Cobresal, donde marcó un gol, valoró la presencia de Arturo Vidal en el plantel, a quien calificó como el mejor jugador de la historia de nuestro país.

"Mis compañeros han sido un pilar fundamental. Quiero recalcar: Tenemos al mejor jugador de la historia de Chile, que es Arturo, y desde el primer momento que llegué me ha aconsejado, ha sido un pilar fundamental para mi estadía en Colo Colo, me ha brindado su apoyo. Me he sentido contento, estoy feliz por mi nominación a la selección", dijo a TNT Sports.

El exatacante de Santiago Wanderers contó que el bicampeón de América "siempre me dice que confíe en mis capacidades, que mis compañeros me van a bancar, que si la pierdo siga... y teniendo ese respaldo del mejor jugador de Chile uno se siente más tranquilo; estoy contento por el apoyo que me ha brindado".

Sobre la victoria ante el equipo "minero", expresó que "necesitábamos dejar los tres puntos en casa y dar una alegría a la gente que se ha portado de maravilla".

"Tenemos que pelear el campeonato, la Copa Libertadores ya está, dimos pelea e hicimos un buen papel. Tenemos que conseguir todos los puntos que quedan, pero vamos paso a paso. Nos quedan finales aún, vamos a ir a buscar los puntos y el campeonato, sé que podemos lograrlo", indicó.

"Fue un golpe muy duro la eliminación en la Copa Libertadores, porque dimos pelea. No nos hicieron ver mal en ningún momento, fueron errores, pero ya está, ya pasó, teníamos que enfocarnos en este partido", siguió Cepeda.

"También tenemos que pelear la Copa Chile, vamos a ir paso a paso", advirtió.