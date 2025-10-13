Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo agradeció condena de Cobresal a hinchas que lanzaron insultos racistas a Clerveaux

Colo Colo emitió un comunicado de prensa para agradecer al club Cobresal por condenar públicamente los insultos racistas que hinchas del cuadro nortino lanzaron al delantero albo Manley Clerveaux en un partido del Fútbol Joven.

En la ocasión, el atacante debía ser entrevistado tras el partido, pero los encargados de emitir el duelo en el canal de YouTube de Colo Colo señalaron que el jugador de origen haitiano recibió insultos de los seguidores "mineros" y optó por no hablar.

Ante ello, el cuadro albo agradeció "el apoyo y se suma al rechazo público a todo tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas".

"Junto con ello, aclaramos que la situación se produjo desde el público presente en el partido entre ambos clubes en su categoría sub 20, mientras la delegación deportiva de Cobresal mantuvo absoluto respeto con los involucrados y ofreció disculpas a través de su cuerpo técnico y jugadores", añadió.

