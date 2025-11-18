Colo Colo contará con aforo reducido para su vuelta al Monumental

Pese a la expectativa que tenía Colo Colo por llenar su estadio en la vuelta al Monumental, las autoridades confirmaron que el compromiso de este domingo ante Unión La Calera se disputará con un aforo reducido de 36 mil espectadores y con la Tribuna Magallanes manteniéndose cerrada tras el accidente en el Superclásico de septiembre.

Según conocimos en Cooperativa Deportes, la Delegación Presidencial y los organismos de seguridad ratificaron la limitación de público para este encuentro catalogado como categoría A, lo que también implica la ausencia de hinchas visitantes.

El último lleno completo del Monumental ocurrió justamente en el partido ante Universidad de Chile a inicios de septiembre, jornada marcada por la caída de un hincha desde uno de los techos del sector, derivando así en las restricciones vigentes durante toda la temporada.

Otra de las complicaciones que afecta a parte de la hinchada es que el partido terminará al borde del cierre del Metro y, de momento, no se ha informado una extensión del servicio pese a que el encuentro arrancará a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT) en Macul.

Colo Colo no juega en el Monumental desde el 26 de septiembre, instancia en la que derrotó por 4-0 a Deportes Iquique en la Liga de Primera. Desde ahí, pasaron cuatro encuentros incluida una localía en el Nacional debido a los conciertos en su reducto.