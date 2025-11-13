Colo Colo: ¿Empresa china tiene interés en adquirir acciones de Blanco y Negro?

Tencent Holdings, empresa multinacional china, considerada una de las más grandes en el mundo de los videojuegos y el entretenimiento eléctronico, tiene interés en adquirir acciones de Blanco y Negro, concesionaria que administra al club de fútbol Colo Colo.

Según información de DaleAlbo, este grupo asiático solicitó una asesoría externa para evaluar oportunidades de inversión en el fútbol chileno, específicamente en Colo Colo.

En el informe que solicitó Tencent se detalló el funcionamiento del fútbol chileno, la estructura de Colo Colo, las utilidades de las sociedades anónimas, los modelos de administración y los bloques internos que existen en Blanco y Negro.

Sin embargo, siempre de acuerdo al citado medio, Tencent ve potencial de inversión, pero está preocupado por las disputas internas en Blanco y Negro, protagonizadas por los bloques de Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, y Leonidas Vial.

Respecto a Tencent, es una empresa tecnológica fundada en 1998 que provee servicios de internet, inteligencia artificial, publicidad, e-commerce, mensajería instantánea, redes sociales, desarrollo y distribución de videojuegos.