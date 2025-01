Colo Colo hizo oficial la permanencia de Brayan Cortés

Colo Colo anunció de manera oficial este domingo la renovación de contrato con el arquero Brayan Cortés, que seguirá ligado a la institución en el año de su centenario.

De esta manera, el futbolista iquiqueño será el meta del cuadro "albo" en el 2025 y concretó su permanencia pese a que tras el título del año pasado se despidió y apuntó a que buscaría nuevos horizontes.

"Es un orgullo ganar un título, por lo que significa para el pueblo colocolino y para cada uno de mis compañeros", comenzó en palabras reproducidas por las redes oficiales del club "popular".

"Al volver al club son muchas emociones, fueron días muy complicados, pero somos una figura pública y vamos a recibir comentarios de todos lados, lo tomo con mucha tranquilidad, mucha madurez; hoy en día estamos acá, volví a estar con el equipo, estoy muy orgulloso, sé lo que significa Colo Colo, lo que significa estar en el club, estoy a disposición para lo que vinimos: Hacer una buena Copa Libertadores, un buen torneo, y todo lo que venga", expresó.

Cortés también sostuvo que "siempre aspiro para más, como todo jugador están las ganas de aspirar a un poco más, de jugar por ahí en el extranjero. A veces las cosas no se dan como uno espera, no encajan ciertas cosas, pero bueno... hoy vuelvo a estar aquí, muy feliz y orgulloso. Mi familia y yo estamos muy agradecidos por la confianza que el cuerpo técnico me tiene, y mis compañeros, eso hace mucho que también lo haya pensado y volviera a este gran club".

"Acá siempre han estado las ganas de aspirar a algo más, pero estoy con mucha tranquilidad en este momento, las cosas se tienen que dar natural, voy a seguir trabajando", expuso.

El mensaje de despedida

"Todo ha sido súper raro estos días, es algo que uno tiene que pasar, etapas que va quemando, te hacen ser más maduro y tomar mejores decisiones, pero no hice daño a nadie, estoy haciendo las cosas correctas, sin dañar ni pasar a llevar al hincha ni al club", manifestó el jugador.

En esa línea, postuló que "siempre hubo conversaciones, nunca dejé de hablar con el club. Ahora tenemos otro pensamiento, eso es pasado, estoy acá feliz, orgulloso, quiero volver a ganar cosas importantes, para eso estoy acá, quiero cumplir los objetivos grupales, que es llegar lo más lejos posible en Copa Libertadores y por qué no salir campeón, sería un gran sueño para nosotros, el grupo está fuerte".

"Fueron días complicados, estaba de vacaciones, ese texto fue porque quedaba como jugador libre", detalló sobre el mensaje de despedida.

"Sentía que me estaban presionando mucho en el sentido de la renovación y se decía que no respondí y que poco Colo Colo era la última opción, y no es así; eso era para aclarar, pero como siempre he dicho, era para aspirar a algo más", declaró Cortés.

"Las cosas a veces no encajan como uno quiere, no hacen clic, y a Colo Colo nunca le cerré las puertas, siempre pude conversar con la dirigencia, con el profe, y fue para cerrar un ciclo, pero nunca le cerré las puertas al club, siempre tuve conversaciones con ellos, por algo hoy estoy aquí, no porque me lo hayan regalado ni nada por el estilo. Estoy tranquilo, tomando las cosas con seriedad y madurez", advirtió.

Posteriormente, dijo que "quiero seguir ganando el cariño de la gente, eso solo es jugando a la pelota, sé que hay que entregarse por completo" y que "estamos todos comprometidos para lograr objetivos muy importantes que tenemos en mente. Vamos a dejar todo por este equipo".