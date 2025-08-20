Colo Colo oficializó la salida de Jorge Almirón con un mensaje de despedida

Luego de concretarse la firma de los documentos formales y el arribo de una dupla interina, Colo Colo oficializó la salida de Jorge Almirón de su dirección técnica a través de un mensaje en sus redes sociales.

El "Cacique" despidió al DT argentino agradeciéndole los dos títulos que alcanzó con el club durante su paso en el club.

"Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024. Le deseamos éxito en sus futuros desafíos profesionales", escribió el club.

¡Gracias Jorge Almiron! ⚪️⚫️🤟🏼



Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 ⭐🏆 y la Supercopa 2024.



Tras el bullado adiós de Almirón del Estadio Monumental, el equipo quedó a cargo de Luis Pérez y Hugo González, que trabajan contrarreloj para preparar la visita a Palestino en La Cisterna de este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas, por la fecha 21 d ela Liga de Primera.