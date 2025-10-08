Colo Colo sufrió una dura caída en amistoso ante Deportes Puerto Montt

Deportes Puerto Montt -elenco que milita en la Segunda División- se hizo fuerte de local en el Estadio Chinquihue y venció por 2-1 a Colo Colo en un partido amistoso.

En un trabado primer tiempo, Colo Colo se las ingenió para mantener el control del balón y abrir el marcador a los 34' por medio de Cristian Riquelme para irse en ventaja al descanso.

En un segundo tiempo marcado por la gran cantidad de cambios en ambos elencos, los Albiverdes lograron ser vertiginosos por las bandas con una gran actuación de Giovanni Bustos que aprovechó un error de la defensa y poner la igualdad a los 65'.

Tras una inminente búsqueda de ir por el triunfo por los dos equipos en la recta final del compromiso, Deportes Puerto Montt logró anotar el gol del triunfo a los 79' tras un remate lejano de José Cardenas que generó un error del portero Eduardo Villanueva.

De este modo, los albos ahora deberán preparar el duelo ante Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre por le fecha 19 de la Liga de Primera.

Mientras que por el otro lado, Deportes Puerto Montt se medirá ante Concon National este domingo 12 de octubre por el campeonato de Segunda División.