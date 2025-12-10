17:48 - | Fernando Ortiz continuará como técnico en Colo Colo. Su contrato termina en diciembre de 2026
Se queda Fernando Ortiz en Colo Colo!!
El entrenador fue ratificado en su cargo de manera unánime por el directorio de BYN. Su contrato vencerá en diciembre de 2026.
16:24 - | Los dichos cruzados desde el entorno de Arturo Vidal
PF de Vidal disparó en contra de Fernando Ortiz y defendió con todo a Pavez
16:22 - | El técnico ni si quiera está en Chile
Fernando Ortiz viajó a Argentina a la espera de definir su continuidad en Colo Colo
16:21 - | La relación con Esteban Pavez, Arturo Vidal y Martín Gutiérrez, preparador de arqueros, junto con el despido del analista Daniel Díaz son los puntos que considerará Blanco y Negro en la reunión
16:11 - | El presidente de la concesionaria ya arribó para definir la continuidad de Ortiz
Llega Aníbal Mosa a la reunión extraordinaria de BYN!! Definirán la continuidad de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo.
16:05 - | ¿Continuará Arturo Vidal?
Director de Blanco y Negro golpeó la mesa por tema Vidal: "Tiene contrato vigente"