Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo vive jornada clave con reunión de directorio

Colo Colo vive jornada clave con reunión de directorio
17:48 - | Fernando Ortiz continuará como técnico en Colo Colo. Su contrato termina en diciembre de 2026

16:21 - | La relación con Esteban Pavez, Arturo Vidal y Martín Gutiérrez, preparador de arqueros, junto con el despido del analista Daniel Díaz son los puntos que considerará Blanco y Negro en la reunión

